Расширение TAP может способствовать энергетическому переходу Европы

Источник: Агентство международной информации Trend

Расширение Трансадриатического трубопровода (TAP) может способствовать энергетическому переходу Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал управляющий директор TAP Лука Скьеппати, выступая на выставке и конференции Gastech.

"Возможности расширения TAP предлагаются рынку через регулярные рыночные тесты. Рыночные тесты 2021 года продолжаются, первая фаза состоится в ноябре", - отметил он.

Скьеппати отметил, что в настоящее время промышленность сосредоточена на водороде для достижения углеродной нейтральности.

"В TAP мы приняли эту идею с самого начала. Первоначальное исследование готовности к транспортировке водорода, которое мы провели в 2021 году, подтвердило, что TAP может транспортировать водород", - пояснил управляющий директор TAP.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно поставляется восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.