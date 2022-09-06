Азербайджан и Япония будут сотрудничать по механизму совместного кредитования
Между правительствами Азербайджана и Японии достигнуто соглашение о механизме совместного кредитования (Joint Crediting Mechanism).
Об этом сообщает Day.Az во вторник со ссылкой на посольство Японии в Азербайджане.
В рамках достигнутого соглашения министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев и посол Японии Джуничи Вада подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве.
"Правительство Японии поставило перед собой цель к 2025 году довести число стран-партнеров до 30 для широкого распространения механизма совместного кредитования. С подписанием этого меморандума о взаимопонимании Азербайджан станет 20-й страной-партнером по механизму совместного кредитования", - говорится в сообщении.
Отметим, что Joint Crediting Mechanism - это система сотрудничества со странами по сокращению выбросов парниковых газов, в которой достигнутый результат оценивается как вклад как стран-партнеров, так и Японии.
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