Грузия начала строить новую дорогу до границы с Азербайджаном

Началось сооружение дороги из грузинского региона Кахетия до границы с Азербайджаном протяженностью 17 км.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Согласно проекту, будут построены двухполосная асфальтированная дорога и шесть мостов. Его стоимость - 87,8 млн лари ($30,5 млн).

Проект реализуется при поддержке Азиатского банка развития (АБР), предоставившего кредит.

Участок является частью одной из главных дорог Кахетии (Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи), которая проходит через густонаселенный район региона и характеризуется высокой интенсивностью транзитного движения. Новый участок предполагает объезд населенных пунктов, что сократит время пути.

Эта трасса соединит со стороны Алазанской долины международную дорогу Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи с внутренними дорогами Азербайджана.