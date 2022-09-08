Становясь важным логистический хабом, Азербайджан вносит вклад в устойчивое развитие мировой экономики

Географическое положение Азербайджана и постоянная поддержка руководством страны проектам в сфере развития транспортной инфраструктуры делают нашу страну чрезвычайно важным транспортно-логистическим хабом, одинаково нужным и северу, и югу, и западу, и востоку.

Об этом сказал в беседе Day.Az эксперт по вопросам экономики Аслан Азимзаде.

Сегодня через Азербайджан проходят коридоры Север-Юг и Восток-Запад, и даже эти два важных коридора пересекаются в нашей стране, отметил экономист. Что, безусловно, характеризует высокий транспортно-логистический потенциал Азербайджана.

Очень важный вопрос связан с коридором Север-Юг, подчеркнул наш собеседник.

"Тот факт, что коридор Север-Юг проходит через Азербайджан и других вариантов маршрута нет, увеличивает геополитическое и геоэкономическое значение нашей страны. Следует отметить, что в условиях серьезного мирового транспортно-логистического кризиса выделение руководством Азербайджана крупных финансовых ресурсов на развитие транспортной инфраструктуры приводит к устойчивому развитию указанного потенциала. Рост макроэкономических показателей Азербайджана при том, что они падают в других странах мира, позволяет республике вкладывать средства в создание и модернизацию транспортной инфраструктуры", - сказал Азимзаде.

Развитие транспортных коридоров, проходящих через Азербайджан, также приводит к росту занятости. По маршруту транспортных коридоров, как правило, формируется сервисная инфраструктура, открываются объекты общественного питания и гостиничного хозяйства. Так что превращение Азербайджана в транспортный хаб позитивно сказывается на социальной сфере, ведет к развитию малого и среднего предпринимательства и созданию новых рабочих мест.

"Если же брать шире, то Азербайджан может получить серьезные экономические дивиденды, выступая транзитной страной. Также формирование таких транспортных коридоров обуславливает более низкую себестоимость продукции, создает выгодную среду для импортеров и экспортеров. Транспорт и логистика - это драйвер развития мировой экономики. Азербайджан, находясь на стыке важных транспортных коридоров, вносит важный вклад в устойчивое развитие мировой экономики", - сказал Аслан Азимзаде.

Лейла Таривердиева