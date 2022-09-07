Курс биткоина обновил минимум с середины июня

Курс биткоина опустился на криптобирже Binance до минимума с 19 июня, снизившись до $18,5 тыс. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки за 7 сентября, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По состоянию на 11:17 по Баку самая популярная мировая криптовалюта торгуется на уровне в $18,7 тыс. За прошедшие сутки курс биткоина упал на 5%.

Тенденция по удешевлению биткоина началась 15 августа. В тот день курс криптовалюты в моменте превышал $25,2 тыс. Однако с тех пор стоимость актива снизилась почти на треть - на 27%.

Ускорило падение курса биткоина заявление председателя Федеральной резервной системы США (ФРС) Джерома Пауэлла. В ходе выступления на ежегодном симпозиуме он отметил, что регулятор продолжит повышение валютных ставок для борьбы с растущей инфляцией в США.