https://news.day.az/economy/1493489.html Утилизировано более 23 тонн куриных лапок
Утилизировано более 23 тонн куриных лапок
Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) взяли образцы замороженных куриных лапок, предусмотренных для экспорта в Беларусь.
Как передает Day.Az со ссылкой на сайт АПБА, образцы были переданы в лабораторию Института продовольственной безопасности.
В результате проведенных анализов в продукции, принадлежащей ООО "Суназ", была выявлена сальмонелла.
По факту было принято решение утилизировать продукцию. Продукция общим весом 23 100 кг была утилизирована на полигоне.
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