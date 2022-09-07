Утилизировано более 23 тонн куриных лапок

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) взяли образцы замороженных куриных лапок, предусмотренных для экспорта в Беларусь.

Как передает Day.Az со ссылкой на сайт АПБА, образцы были переданы в лабораторию Института продовольственной безопасности.

В результате проведенных анализов в продукции, принадлежащей ООО "Суназ", была выявлена сальмонелла.

По факту было принято решение утилизировать продукцию. Продукция общим весом 23 100 кг была утилизирована на полигоне.