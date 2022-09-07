Госслужба Азербайджана прокомментировала информацию в связи с импортируемым из Ирана стройматериалом

Существует серьезная проблема с качеством импортируемого в Азербайджан из Ирана материала, который используется в производстве арматуры.

Об этом Trend сообщили в среду источники на рынке стройматериалов, передает Day.Az.

Согласно информации, местные предприниматели импортируют стальные заготовки из Ирана. На основе этого сырья они производят и реализуют в стране арматуру негарантированного качества, что может привести к серьезным последствиям в будущем.

Некачественная арматура будет использоваться в строительстве зданий, в связи с чем в случае даже небольшого землетрясения могут возникнуть очень серьезные проблемы. Также использование некачественного сырья наносит ущерб заводам, производящим продукцию в Азербайджане, приводя к снижению их рентабельности и другим проблемам.

В связи с этим Trend направил запрос в Государственную службу по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при минэкономики Азербайджана.

В ведомстве сказали, что в случае поступления официальных обращений, основанных на конкретных фактах продажи некачественной арматуры (с доказательствами, подтверждающими плохое качество арматуры, предоставлением данных о точках продаж) Госслужба может провести расследование в соответствии с требованиями законодательства.

Было отмечено, что законом "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства" проведение проверок в сфере предпринимательства на территории страны приостановлено до 1 января 2023 года. В течение этого времени могут проводиться лишь проверки, определенные статьей 2 данного закона, а также проверки, перечень которых определяется соответствующим органом исполнительной власти по обстоятельствам, представляющим существенную угрозу жизни и здоровью людей, безопасности и экономическим интересам государства.

В то же время, в соответствии с требованиями закона "О регулировании проверок в сфере предпринимательства и защите прав предпринимателей", при поступлении от юридических и физических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления официальных обращений в проверяющий орган на основе конкретных фактов о наличии прямой и существенной угрозы или причинении значительного ущерба жизни или здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства, а также распространении информации в средствах массовой информации может быть проведена внеплановая проверка субъекта предпринимательства, сказали в госслужбе.