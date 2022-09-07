Ремонтируется дорога на одной из улиц поселка Бадамдар

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит ремонтные работы на дороге, соединяющей улицы Аббаса Аббасзаде и 3-ю улицу во втором массиве поселка Бадамдар Сабаильского района Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Агентства.

Согласно информации, в рамках ремонтных работ на этом участке протяженностью 510 м и шириной 8 м было выполнено фрезерование старого асфальтобетонного покрытия и уложено новое асфальтобетонное покрытие. Также установлены 230 погонных метров новых бордюрных камней.

На последнем этапе проекта будут проведены работы по обновлению смотровых площадок подземных коммуникаций и подъему их на проектную высоту.

В необходимых местах будут нанесены изоляционные и дорожные линии.

В 2022 году планируется отремонтировать в общей сложности 5 км улиц и дорог Сабаильского района.