ЕБРР, ЕС и Турция оказывают поддержку финансовым институтам Азербайджана

Успешно завершилась программа по укреплению финансовых институтов Азербайджана, финансируемая Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Европейским союзом (ЕС) и Турцией, передает Day.Az со ссылкой на ЕБРР.

В программе, направленной на повышение устойчивости местной финансовой системы и стимулирование кредитования микро-, малых и средних предприятий (ММСП), принимали участие такие азербайджанские банки, как Bank Respublika, Unibank, TuranBank и MuganBank.



Первое ключевое направление программы было сосредоточено на укреплении стратегии и бизнес-планирования, информационных технологиях, соблюдении требований законодательства и решении проблемных кредитов. Была выявлена потребность в развитии, и планы действий были разработаны в тесной консультации с каждым из банков.

Второй компонент был направлен на расширение доступа к финансированию ММСП путем развития кредитных операций для отдельных банков, маркетинговых стратегий, обучения персонала и создания подразделений по мониторингу и взысканию.

Выступая на мероприятии, посвященном закрытию проекта, глава представительства ЕБРР в Азербайджане Камола Махмудова отметила успешное завершение программы поддержки наращивания потенциала финансовых институтов Азербайджана.

"Устойчивая финансовая система обладает гибкостью, позволяющей наиболее эффективно реагировать на различные кризисы и поддерживать более сильный рост экономики, в том числе расширять доступ к финансированию для небольших компаний. Сегодня мы являемся свидетелями ощутимых результатов нашей поддержки", - сказала Махмудова.

В свою очередь посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко отметил, что ЕС поддерживает инвестиции в Азербайджан в контексте Экономического и инвестиционного плана Восточного партнерства.



"Ранее в этом году комиссар Вархели объявил о целевом объеме инвестиций в размере 2 миллиардов евро для Азербайджана, и мы тесно сотрудничаем с международными финансовыми институтами и государствами-членами ЕС, чтобы претворить это в жизнь. EU4Business является ключевой инициативой в этом отношении, и я рад, что наше сотрудничество с Азербайджаном приносит свои плоды. Успешное завершение этой совместной программы технического сотрудничества является свидетельством нашего тесного партнерства с правительством Азербайджана, бизнесом в стране и нашими партнерами", - отметил Михалко.



ЕБРР является важным институциональным инвестором в Азербайджане. На сегодня банк инвестировал более 3,6 миллиарда евро в 181 проект в стране. Стратегия банка по стране направлена на оказание помощи Азербайджану в диверсификации экономики и развитии частного сектора в ненефтяных секторах.