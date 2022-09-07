https://news.day.az/economy/1493611.html Микаил Джаббаров встретился с послом Турции - ФОТО
Микаил Джаббаров встретился с послом Турции - ФОТО
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с послом Турции в стране Джахитом Багчи.
Об этом, как сообщает Day.Az, говорится в публикации министра в Twitter.
"На встрече были обсуждены вопросы расширения инвестиционного сотрудничества с турецкими компаниями, инвестиции в инфраструктуру. Кроме того, мы отметили вклад Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в наше партнерство", - говорится в публикации.
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