Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с послом Турции в стране Джахитом Багчи.

Об этом, как сообщает Day.Az, говорится в публикации министра в Twitter.

"На встрече были обсуждены вопросы расширения инвестиционного сотрудничества с турецкими компаниями, инвестиции в инфраструктуру. Кроме того, мы отметили вклад Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в наше партнерство", - говорится в публикации.