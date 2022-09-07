https://news.day.az/economy/1493623.html Сербия просит Турцию помочь с импортом электроэнергии из Азербайджана
Сербия просит Турцию помочь с импортом электроэнергии из Азербайджана
Сербия обратилась к Турции с просьбой помочь импортировать электроэнергию из Азербайджана, объем которой, по оценкам, составляет около 2 ГВт·ч.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, об этом сказал Президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белграде.
"Я попросил Эрдогана помочь нам в передаче электроэнергии из Азербайджана", - сказал он.
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