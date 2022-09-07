Сербия просит Турцию помочь с импортом электроэнергии из Азербайджана

Сербия обратилась к Турции с просьбой помочь импортировать электроэнергию из Азербайджана, объем которой, по оценкам, составляет около 2 ГВт·ч.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, об этом сказал Президент Сербии Александр Вучич на пресс-конференции с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белграде.

"Я попросил Эрдогана помочь нам в передаче электроэнергии из Азербайджана", - сказал он.