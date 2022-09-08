Минэкономики Азербайджана подготовило ряд инвестпроектов по Карабаху

В центр обращений министерства экономики Азербайджана, куда входят Агентство по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Агентство по развитию малого и среднего бизнеса, поступило свыше 1100 обращений для участия в восстановлении освобожденных территорий.

Об этом сказал в интервью Trend исполняющий обязанности главы AZPROMO Юсиф Абдуллаев, передает Day.Az.

"На сегодня число только международных обращений превышает 1100. В основном это контракты по подрядам. В то же время есть небольшое количество обращений по инвестиционным проектам", - сказал он.

Кроме того, по словам Абдуллаева, по Карабаху министерством экономики, AZPROMO и другими соответствующими структурами подготовлено более 10 инвестиционных проектов в различных сферах.

"Данные проекты представляются инвесторам для их дальнейшей реализации. В этом направлении ведется широкая работа. Кроме того, уже, можно сказать, на финальной стадии стратегия по привлечению иностранных инвестиций в страну. Также хочу отметить, что в этом направлении готовится и другой документ, который необходим для инвесторов", - добавил он.