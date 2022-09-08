Италия может стать транзитным энергетическим хабом благодаря Азербайджану

Источник: Агентство международной информации Trend

Дополнительные поставки газа из Азербайджана в Европу могут помочь Италии стать транзитным энергетическим хабом.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend исследователь энергетической и климатической политики ЕС Центра европейской политики (EPC) Марко Джули.

Он отметил важную роль Трансадриатического трубопровода (TAP) в контексте решения нынешнего энергетического кризиса.

"На сегодня трубопровод используется на максимуме. Повышение роли трубопровода в энергетической сети может произойти за счет его расширения, как указано в недавнем Меморандуме о взаимопонимании между ЕС и Азербайджаном об увеличении энергетического сотрудничества. Азербайджан может использовать TAP для дополнительных поставок газа в Северную Европу. Это превратило бы Италию в транзитную страну", - сказал эксперт.

Как отметил Джули, возникает много вопросов относительно сроков, темпов сокращения спроса на газ в Европе и фактических возможностей Азербайджана поставлять дополнительные объемы.

Что касается инициативы итальянских властей по использованию TAP для передачи "чистого водорода", эксперт считает, что это долгосрочная инициатива. Он также отметил, что Азербайджан должен развивать огромные внутренние мощности по производству возобновляемых источников энергии, электролизеров или технологий улавливания углекислого газа, если речь идет о "голубом водороде", чтобы начать экспорт.

"Кроме того, крайне неясно, сколько водорода понадобится Европе извне и сколько можно будет закупить внутри страны. Использование, ограниченное только промышленным сектором, может потребовать ограниченного импорта", - добавил Джули.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно поставляется восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.