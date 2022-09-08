Болгария увеличит пропускную способность IGB для транзита азербайджанского газа

В 2024 году планируется увеличить пропускную способность интерконнектора Греция-Болгария (IGB), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа, с трех миллиардов до пяти миллиардов кубометров.

Как передает Day.Az, об этом сказала в интервью Azernews исполнительный директор проектной компании ICGB AD из Болгарии Теодора Георгиева.

Она отметила, что IGB рассматривается в качестве важнейшего элемента планов Европейского союза по полному отказу от поставок российского газа к 2030 году и далее.

"Зарезервированные в настоящее время объемы азербайджанского газа - один миллиард кубометров в год - с самого начала являются основой проекта, и мы очень благодарны нашим азербайджанским партнерам за постоянную поддержку в вопросах энергетической безопасности. Азербайджан является надежным партнером, и это доказано временем. Надеюсь, что в будущем мы рассмотрим возможности для наращивания текущих зарезервированных мощностей по импорту азербайджанского газа. Мы планируем вместе с греческой компанией DESFA увеличить мощности IGB до пяти миллиардов кубометров в год в 2024 году", - сказала Георгиева.

По ее словам, начались активные переговоры с греческим национальным оператором DESFA, чтобы изучить возможности ускорения реализации этих планов и построить компрессорную станцию ​​в Комотини намного раньше намеченного срока.

"На данный момент мы считаем, что это можно сделать в первой половине 2024 года, когда будет запущен СПГ-терминал в Александруполисе. Это обеспечит полное резервирование расширенных мощностей IGB", - пояснила исполнительный директор.

Отметим, что IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована.

Ввод IGB в коммерческую эксплуатацию ожидается к концу августа этого года.