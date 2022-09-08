Ожидается визит президента ЕБРР в Азербайджан

12 сентября президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо прибудет в Азербайджан, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе визита президент банка проведет встречи с представителями госструктур Азербайджана.

Как отмечали в ЕБРР ранее, ожидается подписание различных контрактов в области энергетики, "зеленых" технологий, в том числе по проекту уличного освещения в Гяндже.

Текущий кредитный портфель проектов банка в Азербайджане оценивается в 844 миллиона евро.

Примечательно, что ЕБРР сотрудничает с Азербайджаном с 1992 года и является ведущим инвестором страны. В целом банк инвестировал 3,6 миллиарда евро в реализацию 181 проекта в Азербайджане.