США повысили прогноз по добыче нефти в Азербайджане

Управление энергетической информации при Министерстве энергетики США (EIA) повысило прогноз по среднесуточной добычи нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане на 2022-2023 годы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на EIA, ожидается, что в 2023 году среднесуточная добыча нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане составит 640 тысяч баррелей, что на 30 тысяч больше предыдущего прогноза.

Согласно прогнозу, среднесуточная добыча нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане в этом году составит 670 тысяч баррелей, что означает увеличение на 10 тысяч баррелей по сравнению с предыдущим прогнозом, опубликованным в августе.

Отметим, что в прошлом году среднесуточная добыча жидких углеводородов в стране находилась на уровне 720 тысяч баррелей. В 2020 и 2019 годах указанный показатель был на уровне 700 тыс. баррелей и 780 тыс. баррелей соответственно.