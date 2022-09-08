Азербайджан - один из надежных поставщиков энергии

Европейский Союз очень усердно работает над диверсификацией от России к другим надежным поставщикам, таким как, например, США или Норвегия, Азербайджан, Алжир и другие.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Как вы помните, мы предприняли три шага: первый - сокращение спроса. Необходимо экономить газ, чтобы сохранить его в хранилищах. Мы создали совместное хранилище, и это действительно большой успех, так как на данный момент оно заполнено на 82 процента. Как вы знаете, нашей целью было достичь 80 процентов в конце октября.

Второй шаг, который мы предприняли, заключался в диверсификации от российского ископаемого топлива. И вы знаете, что мы прекратили ввоз российского угля. Мы сворачиваем импорт российской нефти. И мы очень усердно работали над диверсификацией от России к другим надежным поставщикам, таким как, например, США или Норвегия, Азербайджан, Алжир и другие. Сегодня Норвегия поставляет в Евросоюз больше газа, чем Россия. И мы смогли полностью компенсировать снижение импорта российского газа за счет других надежных поставщиков", - сказала она.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что третий шаг - самый важный.

"Это масштабные инвестиции в возобновляемые источники энергии. У нас есть программа REPowerEU. Возобновляемые источники энергии дешевы, они делают нас независимыми. В этом году мы задействуем возобновляемые источники энергии, которые эквивалентны примерно 8 миллиардам кубических метров. Так что возобновляемые источники энергии - это действительно наша энергетическая страховка на будущее", - пояснила президент Еврокомиссии.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно поставляется восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.