В Болгарии подешевеет газ

Цены на газ в Болгарии должны снизиться на 11 процентов после начала импорта азербайджанского газа по интерконнектору Греция-Болгария (IGB) с 1 октября.

Как передает Day.Az, об этом сказал болгарским СМИ бывший министр энергетики Болгарии Александр Николов.

По его словам, строительные работы в рамках проекта IGB завершены и получена сертификация от греческого регулирующего органа.

"После завершения подготовки всей документации 1 октября весь объем азербайджанского газа должен быть поставлен по согласованной цене. Также хорошая новость заключается в том, что с 1 октября цены для болгарского потребителя должны значительно упасть - примерно на 11 процентов", - сказал бывший министр.

Отметим, что IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована.