На одном из пунктов пропуска через госграницу Азербайджана будет построен TIR-парк

На пункте пропуска через государственную границу "Садарак" ведется строительство TIR-парка.

Как сообщили Day.Az в Государственном таможенном комитете Нахчыванской АР, работы ведутся в рамках комплексных мероприятий, направленных на эффективную организацию таможенной деятельности.

"Строительство TIR-парка ведется на территории площадью 7,3 гектара. На этой территории одновременно могут находиться 700 грузовых автомобилей. Ввод в эксплуатацию парка поспособствует упрощению управления транспортными средствами, повысит эффективность организации пропуска через госграницу. Также на этой территории уже построено административное здание с залом ожидания, отделом оформления документов, столовой, складами, пунктом технического осмотра автомобилей. Сейчас ведутся работы по созданию инфраструктуры этого объекта, а именно по проведению и асфальтированию дорог, тротуаров, установке освещения, ограждению и озеленению", - сказали в ГТК.