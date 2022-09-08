Азербайджан приветствует интерес Испании к проекту ЮГК

Азербайджан приветствует возобновление интереса Испании к проекту "Южный газовый коридор" (ЮГК), сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью ведущему информационному агентству Испании EFE Comunicación, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Азербайджан является давним и надежным партнером Европы в качестве поставщика нефти и нефтепродуктов, а Испания входит в первую десятку стран, покупающих сырую нефть у Азербайджана", - сказал министр.

По словам Байрамова, с начала 2021 года, с завершением проекта Южного газового коридора (ЮГК) протяженностью 3 500 километров, роль Азербайджана как надежного энергетического партнера Европы усилилась.

"Мы рассматриваем Испанию как нашего очень хорошего партнера в проекте ЮГК", - сказал министр, имея в виду участие испанской энергетической компании Enagas с16-процентной долей в качестве акционера в проекте Трансадриатического трубопровода (TAP) - второй части ЮГК.

Байрамов также отметил меморандум о взаимопонимании, подписанный 18 июля в Баку президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по стратегическому партнерству в энергетическом сотрудничестве между Азербайджаном и ЕС.

"Это соглашение имеет несколько важных элементов, одним из которых является увеличение поставок азербайджанского газа на европейский рынок в течение следующих пяти лет, которые удвоятся и вырастут с 10 до 20 миллиардов кубометров газа", - сказал он.