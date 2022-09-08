Азербайджан и Болгария обсудили возможность обмена электричества на газ, сообщает Day.Az со ссылкой на болгарские СМИ.

Как отмечается, данный вопрос был обсужден в ходе встреч исполняющего обязанности министра экономики и промышленности Николы Стоянова в Баку.

"Болгария и Азербайджан могут начать обмен электроэнергии на газ. Болгария является одним из крупнейших производителей электроэнергии в регионе, тогда как большинство объектов Азербайджана полностью работают на газе. В случае, если наша страна гарантирует поставки электроэнергии, Азербайджан может взять на себя обязательство перенаправить свободные объемы газа в Болгарию", - заявили в министерстве экономики и промышленности Болгарии.

Как отметил Никола Стоянов, это еще одна возможность для диверсификации экономики Болгарии, особенно в преддверии зимнего сезона.

Отметим, что с 1 октября ожидается коммерческий запуск интерконнектора Греция-Болгария (IGB), который предусматривает транспортировку 1 миллиарда кубометров азербайджанского газа в год.