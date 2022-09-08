Обнародована программа визита президента ЕБРР в Азербайджан

Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо прибудет в Азербайджан в рамках визита на Южный Кавказ, который состоится с 12 по 16 сентября, передает Day.Az со ссылкой на ЕБРР.

Согласно информации, президент банка сначала отправится в Баку, где встретится с официальными лицами, дипломатами, лидерами деловых кругов и партнерами ЕБРР.

Также, как отмечается в сообщении банка, состоится подписание соглашения по проекту уличного освещения в Гяндже в рамках проекта "Зеленый город", будет запущен проект, направленный на развитие сектора телекоммуникаций, медиа и технологий, совместно с AZPromo, национальным агентством поощрения экспорта и инвестиций.

"Регион остается для нас важным инвестиционным направлением, в которое мы уже вложили более 10 миллиардов евро. Во время визита я вновь заявлю о нашей неизменной поддержке Кавказа и его программы "зеленого перехода", а также улучшения транспортной связности, устойчивой инфраструктуры и политического диалога. Я также встречусь с нашими финансовыми институтами-партнерами, чтобы обсудить дальнейшую поддержку частного сектора, включая малые и средние предприятия", - сказала президент ЕБРР.