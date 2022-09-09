Мировые цены на нефть растут

Мировые цены на нефть в пятницу утром умеренно растут, пока инвесторы оценивают перспективы сокращения предложения на этот вид сырья. Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, это следует из данных торгов и комментариев экспертов.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,72%, до 89,79 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,48%, до 83,94 доллара.

Положительно на нефтяные котировки повлияли итоги заседания ОПЕК+. Альянс решил вернуться к августовским условиям соглашения и сократить добычу "черного золота" в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки. Решение было принято для поддержания цен на нефть.

"В то время как нефтяные рынки сталкиваются с негативными настроениями в краткосрочной перспективе, ожидания сокращения добычи ОПЕК+ могут поддержать цены", - считает рыночный стратег Saxo Markets Singapore Pte Чару Чанана (Charu Chanana), чье мнение приводит агентство Блумберг. "Группа производителей намекала ранее на этой неделе о намерении удерживать цены на сырую нефть около отметки в 100 долларов ", - добавил эксперт.

Кроме того, росту стоимости "черного золота" способствует заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия прекратит поставки нефти тем странам, которые введут на неё ценовые ограничения. Это, в свою очередь, также вызвало ожидания сокращения нефтяного предложения на рынке.