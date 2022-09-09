Мы будем рады сотрудничать с Азербайджаном в случае принятия решения о расширении ЮГК

Источник: Агентство международной информации Trend

Южный газовый коридор можно расширить, и если будет принято решение об этом, мы будем рады сотрудничать с Азербайджаном.

Об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо накануне своего визита в Азербайджан, передает Day.Az.

"Исторически у нас было очень плодотворное сотрудничество с Азербайджаном. В прошлом банк поддержал проект Южного газового коридора, предоставив финансирование в размере 1,7 миллиарда евро для проектов "Шах-Дениз-2", TANAP и TAP. В настоящее время наш стратегический фокус направлен на поддержку развития ненефтяного сектора страны, включая возобновляемые источники энергии. После подписания и утверждения Президентом Ильхамом Алиевым закона о возобновляемых источниках энергии мы инвестировали 21,4 миллиона евро в первую частную солнечную электростанцию ​​коммунального масштаба в Гарадаге. Это знаковое соглашение, которое должно проложить путь для дальнейших проектов по возобновляемым источникам энергии в Азербайджане", - сказала она.

Одиль Рено-Бассо отметила, что ЕБРР недавно поддержал министерство энергетики в разработке системы возобновляемых источников энергии, включая регулирующего органа и аукционов по возобновляемым источникам энергии.

"Мы также помогли министерству провести исследование по укреплению сети. Теперь мы готовы инвестировать в улучшение сети по всему Азербайджану, что является предварительным условием для дальнейшего развития сектора возобновляемых источников энергии. Банк открыт для изучения возможностей инвестирования в другие проекты в области возобновляемых источников энергии. Мы готовимся инвестировать в первую в своем роде ветряную электростанцию ​​на Абшеронском полуострове. Мы понимаем, что возможно расширить Южный газовый коридор, и если будет принято такое решение, мы будем рады сотрудничеству с Азербайджаном. Но для того, чтобы Банк мог финансировать проект, он должен быть приведен в соответствие с целями Парижского соглашения и политикой Банка по использованию ископаемых видов топлива, включая снижение риска углеродной блокировки за счет обеспечения транспортировки газа с низким содержанием углерода", - сказала президент ЕБРР.

Что касается Плана действий "Зеленый город" для города Гянджа, Одиль Рено-Бассо отметила, что программа "Зеленые города" ЕБРР стоимостью 5 миллиардов евро помогает городам-членам выявлять, расставлять приоритеты и решать наиболее насущные экологические проблемы путем разработки индивидуальных Планов действий "Зеленый город" и направления инвестиций для решения проблем каждого города.

"В настоящее время в сети "Зеленые города" 56 городов, и Гянджа является первым азербайджанским городом, присоединившимся к программе в 2020 году. В июле мы запустили Плана действий "Зеленый город" для Гянджи. Помимо выявления и приоритизации проблем и рисков, связанных с изменением климата, План действий также решает эти проблемы посредством целевых инвестиций в городскую инфраструктуру и политических мер. План действий также является инструментом для привлечения финансирования для долгосрочного устойчивого развития городов. В этом году мы предоставили кредит в размере 10 миллионов евро для внедрения интеллектуальных систем сбора мусора и оптимизации маршрутов в Гяндже. Для более чем 300 000 человек, проживающих там, это означает минимизацию сжигания отходов, улучшение здоровья населения и окружающей среды, а также улучшение условий труда для муниципальных служащих", - сказала она.

Президент ЕБРР отметила, что во время своего визита на следующей неделе она подпишет соглашение о помощи в модернизации муниципального уличного освещения Гянджи.

"Мы хотели бы поблагодарить министров экономики и финансов, других членов кабинета министров и мэра Гянджи за их постоянную поддержку проектов в рамках программы "Зеленые города" по Гяндже. Мы надеемся, что это будет одна из многих инвестиций в зеленую инфраструктуру Азербайджана", - сказала она.

Одиль Рено-Бассо считает, что для жителей Гянджи проект уличного освещения будет означать существенное повышение энергоэффективности, повышение безопасности дорожного движения и более высокий уровень безопасности.

Она не исключила возможности реализации этой инициативы и в других городах Азербайджана.

"Да, и мы рады изучить соответствующие возможности", - отметила президент ЕБРР.

Касаясь сроков присоединения к программе других городов Азербайджана, Одиль Рено-Бассо отметила, что среди прочих факторов это зависит от сроков подачи заявок соответствующими муниципальными органами.

"Помимо программы зеленых городов появятся также другие инвестиционные возможности", - пояснила она.

Касаясь сотрудничества в сфере финансов, Одиль Рено-Бассо отметила, что ЕБРР по-прежнему привержен финансированию азербайджанских банков в 2022 году и далее.

"По общему признанию, некоторые проблемы остаются, в том числе последствия девальвации 2015 года и влияние COVID-19, что все еще в некоторой степени ощущается по сей день. Несмотря на все это, мы продолжали работать с банковским сектором Азербайджана в трудные времена, и это сотрудничество продолжается. В настоящее время мы работаем над несколькими проектами в соответствии с нашими основными стратегическими целями, такими как продвижение международной торговли, поддержка микро-, малых и средних предприятий, а также "зеленое" и инклюзивное финансирование. Я уверен, что такие перспективы являются положительными, и наша команда в Баку в настоящее время усердно работает над многочисленными рабочими процессами в финансовом секторе Азербайджана", - сказала президент ЕБРР.

Она отметила, что в настоящее время ЕБРР финансирует местные частные банки, содействующие международной торговле.

"Мы также продолжаем оказывать поддержку микро-, малым и средним предприятиям посредством "зеленого" и инклюзивного финансирования. Мы также сосредоточены на предоставлении финансирования в местной валюте, где это возможно, что очень важно. Мы активно поддерживаем усовершенствование нормативно-правовой базы Азербайджана, консультируя власти. Мы также участвуем в укреплении внутреннего потенциала наших партнеров посредством консультационной поддержки. Мы готовы поддержать наиболее важные элементы финансовой инфраструктуры Азербайджана, помочь в улучшении корпоративного управления, а также в приватизации, если этого потребуют соответствующие заинтересованные стороны", - сказала она.

Говоря о программе своего визита в Азербайджан на следующей неделе, Одиль Рено-Бассо сказала, что с нетерпением ждет этого визита, в ходе которого она встретится с политическим руководством Азербайджана, дипломатическим сообществом, деловыми клиентами и партнерами.

"Во время моего пребывания в Баку я еще раз заявлю о нашей поддержке Азербайджана и его программы "зеленого" перехода, улучшения транспортного сообщения, устойчивой инфраструктуры. Мы ожидаем очень интересных и плодотворных дискуссий. Кстати, перед визитом я также провела виртуальные встречи с группой представителей гражданского общества Азербайджана. Мы намерены подписать соглашение по второму проекту Банка в рамках программы "Зеленый город" в Азербайджане. Мы также запустим совместный проект с AZPROMO, целью которого является развитие сектора телекоммуникаций, медиа и технологий в стране", - заключила президент ЕБРР.