Зангезурский коридор создает возможности дополнительного транзита 5–8 млн тонн грузов через Азербайджан - Рахман Хумматов
Зангезурский коридор создает возможности дополнительного транзита 5-8 млн тонн грузов через территорию Азербайджана.
Об этом сказал в пятницу заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Хумматов в ходе мероприятия, посвященного перспективам развития транспортного коридора Север-Юг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, сегодня по коридору Север-Юг перевозка грузов в год составляет 0,5 млн тонн тонн, а в перспективе планируется довести эту цифру до 4 млн тонн.
"По железной дороге в среднесрочной перспективе планируется довести объем потока грузов до 6 млн тонн, а в долгосрочной - до 20 млн тонн", - сказал Хумматов.
Также он отметил, что в ближайшее время ожидается завершение строительства моста на границе Ирана с Азербайджаном.
"Также ожидается завершение строительства автомобильной дороги на территории Азербайджана до границы России. Мы ведем строительство автомобильных и железных дорог в различных направлениях, в том числе Зангезурского коридора. Азербайджан планирует завершить строительство автомобильной и железной дороги Горадиз-Агбенд в 2023 году. Зангезурский коридор создает возможности дополнительного транзита 5-8 млн тонн грузов через территорию Азербайджана", - добавил замминистра.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре