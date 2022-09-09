Зангезурский коридор создает возможности дополнительного транзита 5–8 млн тонн грузов через Азербайджан

Зангезурский коридор создает возможности дополнительного транзита 5-8 млн тонн грузов через территорию Азербайджана.

Об этом сказал в пятницу заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Хумматов в ходе мероприятия, посвященного перспективам развития транспортного коридора Север-Юг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, сегодня по коридору Север-Юг перевозка грузов в год составляет 0,5 млн тонн тонн, а в перспективе планируется довести эту цифру до 4 млн тонн.

"По железной дороге в среднесрочной перспективе планируется довести объем потока грузов до 6 млн тонн, а в долгосрочной - до 20 млн тонн", - сказал Хумматов.

Также он отметил, что в ближайшее время ожидается завершение строительства моста на границе Ирана с Азербайджаном.

"Также ожидается завершение строительства автомобильной дороги на территории Азербайджана до границы России. Мы ведем строительство автомобильных и железных дорог в различных направлениях, в том числе Зангезурского коридора. Азербайджан планирует завершить строительство автомобильной и железной дороги Горадиз-Агбенд в 2023 году. Зангезурский коридор создает возможности дополнительного транзита 5-8 млн тонн грузов через территорию Азербайджана", - добавил замминистра.