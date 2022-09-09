Объем перевозок по коридору Север-Юг не соответствует существующему потенциалу

Объем перевозок по коридору Север-Юг не соответствует тому потенциалу, который есть у всех трех стран - Азербайджана, России и Ирана.

Об этом сказал в пятницу заместитель министра транспорта России Дмитрий Зверев в ходе мероприятия, посвященного перспективам развития транспортного коридора Север-Юг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, Север-Юг - это более короткий маршрут в перевозке грузов в различных направлениях.

"Прогноз потока грузов до 2030 года говорит о заинтересованности перевозчиков к маршруту. Каждой стране-участнице необходимо вести работы по модернизации транспортной инфраструктуры, что позволит использовать действующий потенциал коридора в полной мере (15 млн тонн в год). Мы готовы рассматривать вопросы госфинансирования и кредитования для достижения поставленных целей", - сказал Зверев.