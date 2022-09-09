Азербайджан и Иран обсудили создание новой дорожно-транспортной инфраструктуры

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился с находящимся с визитом в Азербайджане министром дорог и городского развития Ирана Рустамом Гасеми.

Об этом, как передает Day.Az, написал в Facebook министр цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Министр отметил, что на встрече состоялся обмен мнениями о развитии международных транспортно-транзитных коридоров, проходящих через территорию Азербайджана и Ирана, в том числе международного транспортного коридора Север-Юг.

"Мы обсудили создание новой дорожно-транспортной инфраструктуры на приграничных территориях между двумя странами, шаги, которые будут предприняты в этом направлении. Кроме того, мы говорили о работах, связанных со строительством автомобильного моста через Иран, соединяющего Восточно-Зангезурский экономический район и Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана, а также автомобильного моста через Астарачай между двумя странами", - говорится в публикации.