Девятого сентября в Баку состоялся азербайджано-румынский бизнес-форум, организованный при поддержке министерства экономики Азербайджана, Агентства по продвижению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO), Торгово-промышленной палаты Румынии и Ассоциации развития женского предпринимательства в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство Азербайджана по развитию МСБ, в бизнес-форуме приняли участие предприниматели обеих стран, а также представители соответствующих государственных структур.

Выступая на мероприятии, председатель правления агентства Орхан Мамедов отметил, что ведется работа по дальнейшему расширению деловых связей с Румынией.

"Агентство Азербайджана по развитию МСБ может оказать поддержку желающим реализовать совместные проекты азербайджанским и румынским предпринимателям в таких направлениях, как координация с соответствующими структурами, определение местных партнеров", - подчеркнул Мамедов.