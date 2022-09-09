Азербайджан заинтересован в укреплении стратегических отношений с Россией и Ираном

Азербайджан заинтересован в укреплении с Россией и Ираном стратегических, дружественных, политико-экономических и культурных отношений.

Об этом сказал в пятницу заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев в ходе мероприятия, посвященного перспективам развития транспортного коридора Север-Юг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в нынешнем году Азербайджан отмечает 30-летие установления дипломатических отношений с каждой из этих стран.

"Несомненно, что проводимые двух- и трехсторонние встречи глав наших государств создают основу развития по широкому кругу вопросов. На встречах Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента России Владимира Путина и Президента Ирана Ибрахима Раиси всегда обсуждались вопросы сотрудничества и развития международного транспортного коридора Север-Юг. Азербайджан, через территорию которого проходят транспортные коридоры Север-Юг и Восток-Запад, стал логистическим центром в транспортировке грузов по этим направлениям", - сказал Мустафаев.

Он добавил, что транзитные грузоперевозки через территорию страны ежегодно растут, а в январе-августе 2022 года этот рост превысил 47 процентов.