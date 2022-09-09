Микаил Джаббаров назвал сумму льготных кредитов в Азербайджане на проекты промышленного сектора

Фонд развития предпринимательства Азербайджана продолжает поддерживать инвестиционные проекты, направленные на производство и переработку промышленной продукции.

Как передает Day.Az, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"На сегодня Фонд развития предпринимательства при министерстве экономики предоставил льготных кредитов на сумму 720,1 миллиона манатов по 2 557 проектам в данной сфере", - говорится в публикации.