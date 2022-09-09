В 2023 г. планируется начать реализацию второй фазы строительства Бакинского порта

В 2023 году планируется начать реализацию второй фазы строительства Бакинского порта.

Об этом сказал в пятницу заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев в ходе мероприятия, посвященного перспективам развития транспортного коридора Север-Юг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, на сегодня ведутся работы по проектированию второй фазы.

"После реализации этих работ мощности перевалки грузов в порту составят до 25 миллионов тонн, в том числе 500 тысяч TEU-контейнеров", - сказал Мустафаев.

Кроме того, заместитель премьер-министра напомнил, что в Баку есть также судостроительный завод, где азербайджанские специалисты строят танкеры, суда типа Ro-Pax и другие.

"Весь этот морской транспорт наша страна использует в перевозке грузов в акватории Каспийского моря. Хочу подчеркнуть, что в азербайджанской акватории Каспия для транспортировки больших объемов нефти функционируют три терминала", - сказал он.