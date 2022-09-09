В ближайшие недели ожидаются контакты между Азербайджаном и ЕС в сфере энергетики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала журналистам еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в преддверии чрезвычайного заседания энергетического совета в Брюсселе.

"Идет постоянная работа с нашими международными партнерами. В ближайшие недели я планирую возобновить энергетический диалог с Алжиром, Азербайджаном. Надеюсь, в это воскресенье у меня будет встреча с норвежским министром. Идет постоянная работа для того, чтобы наши международные партнеры, включая США, могли нас поддержать", - сказала Симсон.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно поставляется восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

Европейский союз выразил поддержку расширению Южного газового коридора. В июле этого года между Азербайджаном и Европейской комиссией был подписан меморандум о взаимопонимании, который, среди прочего, также предусматривает удвоение пропускной способности ЮГК до 20 миллиардов кубометров в год к 2027 году.