Есть большой потенциал для наращивания морских грузоперевозок

Есть большой потенциал для наращивания перевозки грузов морским транспортом. Для реализации этих возможностей необходимо развитие экономических отношений приграничных стран в регионах Персидского залива, Средиземного, Черного и Балтийского морей.

Об этом сказал в пятницу заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев в ходе мероприятия, посвященного перспективам развития транспортного коридора Север-Юг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Азербайджан, Россия и Иран могут провести необходимые исследования в этом вопросе, реализовать необходимые инфраструктурные проекты, унифицировать тарифы грузоперевозок, обеспечить эффективное использование транспортных средств. Также в рамках этих работ можно рассмотреть вопросы расширения контрольно-пропускных пунктов, применения электронного документооборота", - сказал он.

Мустафаев сообщил, что азербайджанская сторона в целях развития транспортных коридоров, инфраструктуры и логистики в целом, продолжает осуществлять ряд проектов.

"Мы нацелены посредством расширения транспортной инфраструктуры на удовлетворение спроса не только местных грузоперевозчиков, но и международных партнеров, которые осуществляют перевозку грузов через территорию нашей страны", - сказал он.

Азербайджан в рамках расширения своей железнодорожной сети, в том числе маршрута Баку - Беюк Кесик, железной дороги, проходящей по коридору Восток-Запад, маршрута Ялама-Баку-Астара и Баку-Горадиз-Агбенд-Нахчыван проводит широкомасштабные работы.

"В рамках этих работ мы модернизируем железнодорожную инфраструктуру, в том числе электрическую сеть, управление локомотивами, создаются сервисные центры, а также ведется закупка вагонов и локомотивов. Хочу отметить, что мы создали такой транспортный маршрут, как Баку-Тбилиси-Карс, который стремительно развивается, и спрос на перевозку по нему ежегодно растет", - сказал Мустафаев.