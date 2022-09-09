Азербайджанский газ готов к транспортировке в Грецию и Болгарию

Интерконнектор Греция-Болгария (IGB), который будет транспортировать газ из Азербайджана, готов к коммерческому запуску 1 октября, сообщили Day.Az в проектной компании ICGB AD.

Как отметили в компании, реализация проекта находится на завершающей стадии, и в обеих странах продолжаются административные процедуры по выдаче операционных лицензий и актов о праве использования.

"Весь 31-километровый участок интерконнектора на территории Греции был протестирован в течение двух дней (8-9 сентября) с участием представителей министерства окружающей среды и энергетики Греции и руководства ICGB. Аудит является частью процедуры выдачи разрешения на эксплуатацию участка трубопровода на территории Греции", - отметили исполнительные директора ICGB Теодора Георгиева и Джордж Сатлас.

Они подчеркнули как национальную, так и международную важность коммерческого запуска IGB, который ожидается 1 октября.

"Данный трубопровод открывает новые безопасные возможности для диверсифицированных поставок природного газа не только для двух принимающих стран, но и для более широкого региона Юго-восточной Европы. IGB также предоставляет возможность для транспортировки природного газа в Украину и Молдову. Все усилия по-прежнему сосредоточены на завершении оставшихся второстепенных работ по EPC-контракту и необходимых административных процедур в Греции и Болгарии, чтобы уложиться в установленный срок", - отметили Георгиева и Сатлас.

Отметим, что IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована.