Развитие коридора Север-Юг - важное направление сотрудничества России, Азербайджана и Ирана

Развитие международного транспортного коридора (МТК) Север-Юг является очень важным направлением трехстороннего сотрудничества России, Азербайджана и Ирана.

Об этом сказал в пятницу вице-премьер правительства России Александр Новак в ходе мероприятия, посвященного перспективам развития транспортного коридора Север-Юг, сообщает Day.Az.

По его словам, актуальность МТК обозначена в декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном.

Новак сообщил, что трехстороннее сотрудничество позволит обеспечить бесшовную транспортировку грузов в Персидском заливе.

"Полноформатное использование потенциала Север-Юг окажет позитивное влияние на уровень нашей торговли, потока грузов и экономической деятельности наших стран. Среди основных задач нашей совместной деятельности в рамках рабочей группы предлагаем рассмотреть следующие направления: строительство отрезка железной дороги Решт-Астара. Его строительство позволит увеличить грузопоток по западному коридору до 15 миллионов тонн. Необходимо определить права организаций, не имеющих компетенции, и административные ресурсы для комплексного решения вопросов. Кроме того, необходимо создать сквозной логистический сервис и механизмы согласования транспортировки грузов", - сказал он.

Также Новак отметил, что российская сторона в целях обеспечения бесперебойной работы МТК проработала перечень мероприятий по созданию необходимой инфраструктуры для реализации западного маршрута проекта международного коридора с объемом до 15 миллионов тонн на территории России.

"Азербайджану, России и Ирану важно двигаться конкретно по выполнению поручений глав наших стран, и в рамках рабочей группы в ближайшее время разработать перечень конкретных мероприятий, разработать и определить предварительные оценки объемов необходимых для привлечения инвестиций и финансирования", - добавил он.