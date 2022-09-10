Что предсказывают доллару и евро?

Бывший министр финансов США Лоренс Саммерс предсказал дальнейшее доминирование доллара над евро и укрепление курса американской валюты относительно европейской. Как передает Day.Az, его слова приводит Bloomberg.

"Примечательно, учитывая нынешнюю силу доллара, что еще недавно люди говорили, будто его время ушло", - отметил Саммерс, указывая на то, что нынешним летом впервые за 20 лет доллар стал стоить дороже евро.

По словам бывшего министра финансов, у превосходства доллара над евро есть несколько фундаментальных факторов, в частности, отсутствие у США зависимости от "чрезвычайно дорогой иностранной энергии".