https://news.day.az/economy/1494246.html Что предсказывают доллару и евро?
Что предсказывают доллару и евро?
Бывший министр финансов США Лоренс Саммерс предсказал дальнейшее доминирование доллара над евро и укрепление курса американской валюты относительно европейской. Как передает Day.Az, его слова приводит Bloomberg.
"Примечательно, учитывая нынешнюю силу доллара, что еще недавно люди говорили, будто его время ушло", - отметил Саммерс, указывая на то, что нынешним летом впервые за 20 лет доллар стал стоить дороже евро.
По словам бывшего министра финансов, у превосходства доллара над евро есть несколько фундаментальных факторов, в частности, отсутствие у США зависимости от "чрезвычайно дорогой иностранной энергии".
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