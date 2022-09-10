Источник: Агентство международной информации Trend

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) оказал поддержку министерству энергетики в разработке системы возобновляемых источников энергии, включая регулирующий орган и аукционы по возобновляемым источникам энергии.

Как передает Day.Az, об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо в преддверии визита в Азербайджан.

По ее словам, ЕБРР помог министерству провести исследование по укреплению энергосети.

"Теперь мы готовы инвестировать в улучшение сети по всему Азербайджану, что является предварительным условием для дальнейшего развития сектора возобновляемых источников энергии. Банк открыт для изучения возможностей инвестирования в другие проекты в области возобновляемых источников энергии. Мы готовимся инвестировать в первую ветряную электростанцию ​​на Абшеронском полуострове. Мы понимаем, что возможно расширить Южный газовый коридор, и если будет принято такое решение, мы будем рады сотрудничеству с Азербайджаном. Но для того, чтобы банк мог финансировать проект, он должен быть приведен в соответствие с целями Парижского соглашения и политикой банка по использованию ископаемых видов топлива, включая снижение риска углеродной блокировки за счет обеспечения транспортировки газа с низким содержанием углерода", - сказала президент ЕБРР.