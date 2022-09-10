ЕБРР и Азербайджан подпишут соглашение по модернизации уличного освещения Гянджи

Источник: Агентство международной информации Trend

Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) во время визита в Азербайджан подпишет соглашение о помощи в модернизации муниципального уличного освещения города Гянджа.

Как передает Day.Az, об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо в преддверии визита в Азербайджан.

По ее словам, Гянджа является первым азербайджанским городом, присоединившимся к программе "Зеленые города" ЕБРР в 2020 году.

"В июле мы запустили План действий "Зеленый город" для Гянджи. Помимо выявления и приоритизации проблем и рисков, связанных с изменением климата, План действий также предусматривает решение вопросов посредством целевых инвестиций в городскую инфраструктуру и политических мер. Кроме того, План действий является инструментом для привлечения финансирования с целью долгосрочного устойчивого развития городов. В этом году мы предоставили кредит в размере 10 миллионов евро для внедрения интеллектуальных систем сбора мусора и оптимизации маршрутов в Гяндже. Для более чем 300 000 жителей города это означает минимизацию сжигания отходов, улучшение здоровья населения и окружающей среды, а также улучшение условий труда для муниципальных служащих", - сказала она.

Одиль Рено-Бассо выразила надежду, что это будет одна из многих инвестиций в "зеленую" инфраструктуру Азербайджана.

"Проект уличного освещения Гянджи для ее жителей будет означать существенное повышение энергоэффективности, повышение безопасности дорожного движения и более высокий уровень безопасности", - добавила она.

Президент ЕБРР не исключила возможности реализации этой инициативы и в других городах Азербайджана, подчеркнув, что ЕБРР был бы рад изучить соответствующие возможности.