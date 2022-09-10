Британия и Франция решили вместе бороться с энергокризисом

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и президент Франции Эммануэль Макрон условились, что их страны продолжат совместно бороться с последствиями мирового энергетического кризиса. Об этом они договорились в ходе телефонной беседы, говорится в заявлении, распространенном канцелярией британского премьера, передает Day.Az со ссылкой на агентство Reuters.

"Лидеры согласились с тем, что крепкие отношения Великобритании и Франции представляют большую ценность в момент, когда мы совместно работаем над преодолением энергетического кризиса", - говорится в документе.

Кроме того, лидеры двух стран заявили, что продолжат сотрудничество в сферах обороны и безопасности и по стратегическим вопросам.

На Даунинг-стрит также отметили, что Макрон и Трасс стремятся в ближайшее время провести личную встречу для обсуждения упомянутых проблем.