https://news.day.az/economy/1494536.html Японские компании заинтересованы в расширении сотрудничества с Азербайджаном
Японские компании заинтересованы в расширении сотрудничества с Азербайджаном
Японские компании заинтересованы в инвестировании в промышленные зоны Азербайджана.
Об этом сказали Day.Az в Агентстве по развитию промышленных зон Азербайджана.
По данным источника, делегация японских компаний во главе с президентом ITOCHI Oil Exploration Co Ltd Такуми Хирага посетила Сумгайытский химический промышленный парк.
"Делегация ознакомилась с налоговыми и таможенными льготами, производимой в промзонах продукцией, а также с возможностями открытия предприятия. Кроме того, была выражена заинтересованность в инвестициях в промзоны, а также в сотрудничестве по налаживанию экспорта производимой в промзонах продукции", - сказали в агентстве.
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