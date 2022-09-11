Японские компании заинтересованы в расширении сотрудничества с Азербайджаном

Японские компании заинтересованы в инвестировании в промышленные зоны Азербайджана.

Об этом сказали Day.Az в Агентстве по развитию промышленных зон Азербайджана.

По данным источника, делегация японских компаний во главе с президентом ITOCHI Oil Exploration Co Ltd Такуми Хирага посетила Сумгайытский химический промышленный парк.

"Делегация ознакомилась с налоговыми и таможенными льготами, производимой в промзонах продукцией, а также с возможностями открытия предприятия. Кроме того, была выражена заинтересованность в инвестициях в промзоны, а также в сотрудничестве по налаживанию экспорта производимой в промзонах продукции", - сказали в агентстве.