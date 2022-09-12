TAP активно готовится к транспортировке водорода

Консорциум Трансадриатического трубопровода (TAP) оценивает технические возможности инфраструктуры для транспортировки смеси природного газа и водорода. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в TAP AG.

"Водород является важным элементом в достижении углеродно нейтрального будущего, и TAP активно занимается этим вопросом. Проведенное в 2021 году исследование по готовности к транспортировке водорода подтвердило, что TAP может в будущем поставлять водородные смеси. В 2023 году трубы будут тестироваться в международно признанной лаборатории, чтобы мы могли полностью оценить пригодность инфраструктуры для удовлетворения предстоящих потребностей и возможностей использования водорода. Точно так же основные производители оборудования проводят исследования по новому оборудованию и модернизации существующего", - сказали в TAP AG.

В консорциуме сказали, что TAP также является участником совместного отраслевого проекта H2Pipe по разработке первых в мире правил по транспортировке газообразного водорода по уже существующим и новым морским трубопроводам, что принесет пользу не только TAP, но и другим транснациональным соединительным линиям.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно поставляется восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.