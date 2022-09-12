В Лачине улучшена подача оросительной воды

С целью обеспечения беспрепятственного притока воды к посевным площадям в Лачинском районе проводятся работы по очистке каналов от ила.

Как сообщили Day.Az в ОАО "Мелиорация и водное хозяйство", в районе имеется 18 510 гектаров орошаемых земель, из которых 12 600 гектаров используются под сельскохозяйственные культуры.

Район окружен реками Гар-Гар и Кура. Вода для орошения подается по каналу Карабах-Лачин-Гайгы и механическим способом подается с Куры на посевные площади.

Отметим, что на территории района насчитывается 17 насосных станций. С января 2022 года путем подачи 53700 м3 воды через насосные станции обеспечено орошение 33190 га посевных площадей.