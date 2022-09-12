https://news.day.az/economy/1494643.html Азербайджан увеличил добычу газа
Азербайджан увеличил добычу газа
В январе-августе 2022 года добыча нефти в Азербайджане составила 21,8 миллиона тонн.
Об этом написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, передает Day.Az.
В публикации министра говорится, что 17,6 миллиона тонн от общего объема добытой нефти были экспортированы.
"В отчетный период добыча природного газа в стране составила 30,6 миллиарда кубометров, что на 9,7 процента больше, чем в январе-августе 2021 года. 14,4 миллиарда кубометров были экспортированы", - написал Шахбазов.
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