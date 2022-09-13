Бакинская декларация позволит значительно увеличить объем торговли Азербайджана со странами региона

Основным результатом состоявшейся 9 сентября 2022 г. первой трехсторонней встречи высокопоставленных представителей правительств Азербайджана, Ирана и России, посвященной вопросам развития международного транспортного коридора "Север-Юг" стала совместная трехсторонняя декларация. Она стала красноречивым отражением того факта, что три вовлеченных в проект государства решительно настроены превратить данный коридор в один из ключевых международных транспортно-логистических коридоров.

Об этом сказал в беседе с Day.Az российский экономист, доктор экономических наук, прфоессор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Станислав Ткаченко.

У проекта МТК "Север-Юг" непростая политико-экономическая судьба. Он задумывался на рубеже прошлого и нынешнего столетий как основной путь для перевозки товаров и грузов между быстро расширявшимся в тот период Европейским союзом и ставшей на путь рыночных реформ Индией. "Инициатором проекта была Россия, рассчитывавшая выйти на растущий рынок транспортно-логистических услуг и использовать естественные преимущества своего географического положения между Европой и Южной Азией. Но уже в канун мирового экономического кризиса 2008 г. стало ясно, что экономический рост в Индии ориентирован "вовнутрь", т.е. он лишь в небольших размерах привел к росту внешней торговли страны и увеличению потребностей в обслуживании экспортно-импортных операций с Европейским союзом. В эти же годы обострилась проблема иранской ядерной программы, на Тегеран были наложены жесткие экономические санкции, и его интерес к МТК "Север-Юг" также стал угасать. А экономика Европейского союза после 2008 г. вступила в период стагнации, и дополнительные трансконтинентальные транспортно-логистические маршруты ее интересовали все меньше.

Если 20 лет назад этот коридор рассматривался как сугубо экономический проект, то в последние годы политические соображения сторон стали играть в его судьбе более заметную роль. Санкционная война США и их союзников против России, а также нарастающее противостояние США и Китая повлекли за собой интерес к диверсификации традиционных маршрутов перевозки всех типов грузов. Опасность для Китая от перекрытия Суэцкого и Малаккского проливов, а также фактическая блокада Западом российских портов на Балтийском побережье заставляют стороны искать дополнительные пути для перевозки грузов.

Сейчас, когда ставки на перевозку всех типов грузов (генеральных, навалочных, контейнерных) пошли вниз, а рынок транспортно-логистических услуг быстро "остывает" от ценового перегрева предыдущих нескольких лет, проект МТК "Север-Юг" является редким примером международного сотрудничества, ориентированного на реализацию амбициозного и капиталоемкого проекта.

Слабым звеном данного МТК является отсутствие железнодорожного сообщения на территории Ирана между пограничным переходом в Астаре и железнодорожной сетью северных и центральных районов ИРИ. Пока перевозка грузов по этому транспортному коридору осуществляется автомобильным транспортом, что удорожает перевозки и имеет неблагоприятные экологические последствия. Завершение строительства железнодорожного полотна по всему маршруту от Санкт-Петербурга через европейскую часть России и Азербайджан до иранского побережья Персидского залива позволит в полной мере реализовать экономический потенциал нового МТК. Он все в большей степени ориентируется на быстро растущую в условиях западных санкций торговлю России с Индией и Ираном. Реализация проекта будет иметь большое значение для увеличения объемов торговли Азербайджана с Россией и другими государствами Евразийского экономического союза. Возможно, этот маршрут изберут и перевозчики грузов между Юго-восточной Азией и Европой, особенно, в случае, если с растущими объемами перевозки не будет справляться Суэцкий канал.

Таким образом, проект МТК "Север-Юг" в настоящее время выходит на финишную прямую своего строительства. Оговоренные в подписанной 9 сентября декларации ожидаемые объемы перевозимых грузов (15 млн тонн в год) и требуемое финансирование (около 1,5 млрд долл. до 2030 г.), а также решение о создании Трехсторонней группы, которая на постоянной основе будет работать над выполнением положений декларации, дают надежду на то, что уже к ближайшие 5-8 лет данный коридор будет функционировать в полном объеме в интересах экономики Азербайджана, Ирана и России, а также других государств региона.

Лейла Таривердиева