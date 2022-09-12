Азербайджан и Россия подписали меморандум о взаимопонимании в области конкурентной политики

В ходе визита в Беларусь делегации Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана подписан меморандум о взаимопонимании между министерством экономики и Федеральной антимонопольной службой России о сотрудничестве в сфере конкуренции.

Об этом сообщает Day.Az в понедельник со ссылкой на Госслужбу.

Документ подписали начальник Государственной службы Мамед Аббасбейли и начальник Федеральной антимонопольной службы России Максим Шаскольский.

В меморандуме отражены вопросы развития сотрудничества в сфере конкурентной политики, обмена опытом и другие вопросы.

Отметим, что представители Государственной службы также приняли участие в 53-м заседании Межгосударственного совета по антимонопольной политике стран СНГ.