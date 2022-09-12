"Алиса" теперь доступна в Азербайджане

Умные колонки и устройства для умного дома от "Яндекса" c голосовым ассистентом "Алиса" теперь доступны в Азербайджане, сообщили в пресс-службе IT-компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Яндекс" официально запустил продажи линейки колонок и устройств для умного дома с "Алисой" в Азербайджане. Теперь пользователи в этой стране смогут приобрести умные колонки у местных ритейлеров, - рассказали там. - При покупке cтанции пользователи получат подписку "Яндекс Плюс".

Одновременно с запуском продаж "Яндекс" запустил службу поддержки пользователей в Азербайджане. Также для граждан вводится сервисный центр с гарантийным обслуживанием.