https://news.day.az/economy/1494758.html Али Асадов провел совещание по вопросу производства пшеницы - ФОТО
Али Асадов провел совещание по вопросу производства пшеницы - ФОТО
12 сентября премьер-министр Азербайджана Али Асадов провел в Агусу рабочее совещание, посвященное текущим проблемам и предстоящим задачам в производстве продовольственной пшеницы в стране, а также ознакомился с деятельностью ЗАО "Агсу Агропарк".
Об этом сообщили Day.Az в Кабмине.
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