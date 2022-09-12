Али Асадов провел совещание по вопросу производства пшеницы

12 сентября премьер-министр Азербайджана Али Асадов провел в Агусу рабочее совещание, посвященное текущим проблемам и предстоящим задачам в производстве продовольственной пшеницы в стране, а также ознакомился с деятельностью ЗАО "Агсу Агропарк".

Об этом сообщили Day.Az в Кабмине.

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