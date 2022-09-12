ЕБРР выделит Азербайджану крупный кредит на реализацию ряда проектов

Азербайджан и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили перспективы сотрудничества и реализацию совместных проектов.

Об этом, как передает Day.Az, говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Twitter.

В публикации отмечается, что 12 сентября между сторонами был подписан документ о кредитовании для финансирования проектов Каспийского морского пароходства без государственной гарантии.

"Также за счет этих средств ожидается улучшение инфраструктуры города Гянджа, уличного освещения в рамках программы "Гянджа - зеленый город"", - написал министр в Twitter.

Отметим, что проектом улучшения инфраструктуры и освещения в городе Гянджа будут охвачены 274 улицы.