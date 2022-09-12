Жители села Агалы могут совершать безналичные платежи

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) реализовал возможность приема безналичных платежей в селе Агалы Зангиланского района.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе регулятора, внедрение цифровых платежных решений с участием банковского сектора и международных карточных организаций позволило жителям этого села быстро, удобно и безопасно совершать безналичные платежи.

"В рамках осуществляемых мер предприниматели села Агалы обеспечены всеми необходимыми средствами, необходимыми для приема безналичных платежей, установлены платежные терминалы. Также жители села могут открыть банковские счета", - говорится в сообщении ЦБА.

Кроме того, по инициативе Центробанка, при поддержке министерства науки и образования, ОАО Kapital Bank и международной компании Mastercard реализован проект "Смарт - образовательная карта" для учащихся средней школы села Агалы.

Отметим, что проекты безналичных платежей на основе концепции "умного города и села" планируется внедрить и в других регионах страны.