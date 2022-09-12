Азербайджан и ЕБРР обсудили финансирование расширения Южного газового коридора

Участие Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в расширении Южного газового коридора (ЮГК) имеет важное значение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов во время встречи с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо в Баку.

Шахбазов отметил, что подписанный между Азербайджаном и ЕС меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики создает основу для расширения ЮГК.

Он отметил, что более 10 стран заинтересованы в партнерстве с Азербайджаном в сфере поставок природного газа.

"Финансирование расширения Южного газового коридора важно для увеличения поставок природного газа в европейские страны. Это облегчит переход к чистой энергии и предотвратит возвращение к углю в результате энергетического кризиса. В то же время Южный газовый коридор диверсифицирует свои источники за счет транспортировки водорода", - сказал Шахбазов.

Напомним, что поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору начались 31 декабря 2020 года. По TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно будут поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.